Mitos de la Inteligencia Artificial: una app no reemplaza a un intérprete

Lejos de desplazar a los profesionales, la evolución tecnológica ha venido a redefinir y a revalorizar su estatus

Por la Mtra. Daffne Andrade, Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

En la era de la automatización y el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, se ha difundido la creencia de que las herramientas digitales de traducción instantánea están cerca de volver obsoleta la intervención humana en los intercambios lingüísticos. En sectores comerciales, turísticos o académicos cotidianos, las aplicaciones de traducción de voz a texto cumplen una función notable para resolver necesidades inmediatas y superficiales. Sin embargo, cuando el escenario se traslada a eventos de magnitud internacional, donde se reunen decenas de nacionalidades bajo una presión mediática constante y en tiempo real, la dependencia exclusiva de los algoritmos revela limitaciones estructurales profundas. La comunicación humana no es una simple ecuación de sustitución de palabras, sino una mezcla de intenciones, emociones, tonos y contextos culturales que las máquinas, por su propia naturaleza matemática, no logran decodificar de manera integral.

La principal deficiencia de los sistemas automatizados radica en su incapacidad para procesar el contexto inmediato y el subtexto emocional. En los encuentros masivos de alta competencia o en las declaraciones ante la prensa internacional, los interlocutores —ya sean atletas, directivos, técnicos o especialistas— raramente se expresan con la neutralidad gramatical que un software requiere para funcionar de manera óptima. Por el contrario, el discurso suele estar impregnado de modismos locales, ironías, metáforas deportivas, dobles sentidos y, sobre todo, una alta carga de adrenalina y tensión. Un dispositivo tecnológico traduce de forma literal, lo que en múltiples ocasiones altera por completo el sentido original del mensaje, generando malentendidos que pueden escalar hasta convertirse en crisis de reputación o conflictos de comunicación severos.

Es en este punto crítico donde la figura del intérprete profesional se vuelve indispensable. Este especialista no opera como un mero repetidor de vocablos en otro idioma, sino como un mediador cultural y un gestor de crisis en tiempo real. La interpretación simultánea y consecutiva en entornos masivos exige una agilidad mental que va más allá del bilingüismo. Requiere que el profesional posea un conocimiento enciclopédico de las variantes dialectales, una comprensión profunda de la psicología del orador y la capacidad de tomar decisiones éticas y lingüísticas en fracciones de segundo. El intérprete evalúa la intención detrás de la frase y adapta el mensaje para que resuene con la misma fuerza, respeto y claridad en el idioma de llegada, salvaguardando la identidad y la dignidad de quien habla.

Asimismo, la tecnología carece de la flexibilidad necesaria para corregir sobre la marcha o interpretar el lenguaje no verbal. Mientras que los sistemas digitales se confunden ante factores como el lenguaje corporal, el ruido ambiental o los acentos, el oído entrenado del profesional filtra estas interferencias para transmitir el discurso con total fidelidad. La precisión técnica combinada con la empatía humana es una dualidad que ningún modelo de lenguaje artificial ha logrado replicar con éxito en escenarios de alta exigencia.

Lejos de desplazar a los profesionales, la evolución tecnológica ha venido a redefinir y a revalorizar su estatus. Las herramientas digitales se consolidan como valiosos instrumentos de apoyo para la investigación terminológica previa y la gestión de glosarios, pero el núcleo de la comunicación sigue dependiendo del discernimiento humano. La profesionalización a nivel de posgrado en esta disciplina técnica y humanística se vuelve, por lo tanto, una necesidad prioritaria para los entornos globales actuales. Las instituciones que forman a estos especialistas no solo transmiten conocimientos lingüísticos, sino que desarrollan las competencias cognitivas necesarias para que los futuros profesionales actúen como los puentes invisibles, pero robustos, que sostienen el entendimiento del mundo contemporáneo.

La autora es coordinadora de la Maestría en Traducción Inglés-Español de la UAG