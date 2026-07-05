Protección solar, nutrición y bienestar, pilares del cuidado de la piel

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La Dra. Paola Orozco Hernández ofreció una guía práctica sobre rutinas básicas, activos dermatológicos y estilos de vida saludables durante la conferencia “Skin Care con Propósito”

El cuidado de la piel va mucho más allá de las tendencias en redes sociales o los productos de moda.

Bajo esta premisa, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través del Club de Ejecutivas, presentó la conferencia “Skin Care con propósito”, impartida por la Dra. Paola Orozco Hernández, quien ofreció una guía práctica sobre prevención, protección solar, nutrición y hábitos que favorecen una piel saludable en cada etapa de la vida.

Durante la charla, la especialista destacó que el cuidado de la piel debe ir más allá de las tendencias en redes sociales o las modas comerciales, y enfocarse en decisiones inteligentes y personalizadas según las necesidades de cada persona.

Importancia del cuidado de la piel

La Dra. Orozco explicó que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y refleja el estado general de salud, por lo que su cuidado debe contemplar no solo productos cosméticos, sino también hábitos de vida saludables.

Asimismo, enfatizó que no existe una rutina universal, ya que cada piel responde de manera distinta dependiendo de factores como edad, tipo de piel, alimentación, descanso y exposición solar.

Durante la conferencia, la especialista explicó que una rutina efectiva puede ser sencilla y accesible, siempre que sea constante.

Los pasos fundamentales recomendados fueron:

Limpieza facial por la mañana y por la noche.

Hidratación adecuada según el tipo de piel.

Uso diario de protector solar.

Desmaquillado correcto antes de dormir.

Importancia del protector solar

Uno de los mensajes principales de la ponencia fue la importancia del protector solar, considerado el elemento más importante para prevenir el envejecimiento prematuro y el daño acumulativo causado por los rayos ultravioleta.

La especialista recomendó utilizar protectores solares con un Factor de Protección Solar (FPS) mínimo de 30 y reaplicarlo constantemente, incluso en días nublados o cuando se permanece en interiores con luz natural.

Skin care según cada etapa de la vida

La conferencia también abordó las necesidades de la piel de acuerdo con cada grupo de edad.

En jóvenes de 18 a 25 años, la recomendación principal fue enfocarse en la prevención mediante antioxidantes, hidratación y protección solar y evitar el uso indiscriminado de productos agresivos o tendencias virales sin supervisión.

Para personas de 26 a 40 años, la especialista sugirió incorporar ingredientes como retinoides y antioxidantes para mantener la salud de la piel y estimular la producción de colágeno.

Mientras que, en mayores de 40 años, explicó que el objetivo se centra en la corrección y regeneración, utilizando tratamientos más especializados y reforzando la hidratación y el cuidado dermatológico.

Alimentación, descanso y hábitos saludables también impactan la piel

Además del uso de productos dermatológicos, la Dra. Orozco Hernández destacó que la alimentación y el estilo de vida influyen directamente en la salud cutánea.

Recomendó mantener una dieta rica en antioxidantes, verduras, frutas, grasas saludables y una adecuada hidratación, así como reducir el consumo de azúcares, alimentos ultraprocesados y alcohol.

También resaltó la importancia del descanso, el manejo del estrés y la actividad física como pilares fundamentales para conservar una piel saludable.

La constancia, clave del éxito

Al cierre de la conferencia, la especialista invitó a las asistentes a comenzar con hábitos simples y sostenibles antes de incorporar tratamientos más complejos o procedimientos dermatológicos.

“La piel refleja lo que comes, lo que duermes y lo que vives”, expresó, al recordar que la constancia en el cuidado diario es más importante que seguir modas pasajeras.