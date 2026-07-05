Se pospone una hora el partido México vs Inglaterra “por razones climáticas”

Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluyendo el riesgo de rayos en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el inicio del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha pospuesto hasta las 19:00 hora local (21:00 EDT).
“La seguridad de todos es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación”, añadió en su comunicado.
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