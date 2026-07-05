Carambola entre unidades de transporte público deja heridos en Amozoc 

Desde Puebla

Carambola entre unidades de transporte público dejó heridos en Amozoc.

Durante esta tarde lluviosa, sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, tras el Coppel, a la altura de las Animas.

En el percance se vio involucrada unidad de la línea Rojos de Tepeaca y dos combis de transporte público.