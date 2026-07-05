San Pedro Cholula se reporta sin daños tras las fuertes lluvias

María Huerta

Ante la lluvia en San Pedro Cholula, elementos de Protección Civil de Cholula y de la SSC Cholula mantienen activas la supervisión y atención en distintos puntos del municipio.

A través de sus redes sociales, recomendó a los cholultecas tomar medidas preventivas:

Conducir con precaución; Aléjate de postes, árboles y estructuras metálicas.

De ser posible, desconecta los aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje. Si no es necesario, evita salir de casa.

La Brigada Pluvial Intermunicipal se encuentra lista para atender cualquier situación de emergencia. Números de atención: 22 22 47 00 97// 22 22 47 05 62.