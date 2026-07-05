Brasil da lástima, falla un penal y perdió fácil con Noruega

Haaland marcó un doblete para firmar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Noruega protagonizó una de las grandes campanadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final y clasificarse, por primera vez en su historia, a los cuartos de final del torneo.

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken resistió el dominio brasileño durante gran parte del encuentro y encontró en Erling Haaland a su gran figura, quien marcó un espectacular doblete en el tramo final para eliminar al pentacampeón del mundo.

Brasil tuvo las mejores oportunidades para abrir el marcador, incluso desperdició un penalti en la primera mitad cuando Bruno Guimarães vio cómo el arquero Ørjan Nyland detuvo su disparo.

Después de un encuentro muy equilibrado, Haaland apareció al 79′ con un potente remate de cabeza tras un centro de Andreas Schjelderup, y apenas once minutos después volvió a hacerse presente con un disparo cruzado para firmar el 2-0.

La Canarinha no bajó los brazos y Neymar descontó al 90+10 desde el punto penal, pero el tiempo ya no fue suficiente para evitar una dolorosa eliminación.

Con esta histórica victoria, Noruega se instala entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y confirma su condición de revelación del torneo.

Además, mantiene una estadística llamativa: Brasil sigue sin poder derrotar a Noruega en un partido oficial.

Ahora, los vikingos esperan al ganador del esperado duelo entre México e Inglaterra, con la ilusión de seguir haciendo historia y de la mano de un Erling Haaland que ya se perfila como uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo.