Patricio O’ward gana primera carrera del año en IndyCar y le dedica el triunfo al Tri

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto mexicano Patricio O’Ward ganó las 200 millas de Mid-Ohio, undécima fecha de la temporada del serial de automovilismo IndyCar que se desarrolla en los Estados Unidos, en resultado que representó su primer triunfo de la temporada y el décimo a su paso por la categoría.

El regiomontano vio la bandera a cuadros en menos de una hora y 45 minutos de carrera, tras liderar 45 de las 90 vueltas al circuito de Lexington, seguido de su coequipero, el danés Christian Lundgaard, en resultado que representó el primer 1-2 para la escudería Arrow McLaren, mientras que el estadounidense Kyle Kirkwood completó el podio en la tercera posición.

Al término de la competencia, “Pato” le dedicó el triunfo a la selección mexicana de futbol con el deseo de que este domingo ganen en su compromiso de octavos de final a Inglaterra.

Mis compatriotas saben a lo que me refiero: ¿y si sí?, viva México”, declaró O’Ward en sus primeras impresiones a la cadena Fox Sports al descender de su monoplaza.

“Ha sido una temporada dura, pero el equipo estuvo increíble en los pits, trabajan realmente fuerte para tratar de darme el mejor auto cada fin de semana y estoy muy contento de ganar una vez más aquí”, destacó el mexicano, quien en 2024 también se coronó en Mid-Ohio.

Con este resultado, Patricio O’Ward llegó a 310 puntos y escaló a la quinta posición en la tabla por el campeonato de pilotos en la categoría, en una clasificación encabezada por el español Alex Palau, quien suma 404 unidades, a falta de siete carreras para finalizar la temporada 2026.

La siguiente carrera para el mexicano en IndyCar será el 19 de julio en el marco del Music City Grand Prix en Lebanon, Tennessee.