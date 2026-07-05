Respalda diputado Pável Gaspar proyectos de ecoturismo y desarrollo sustentable en la Mixteca poblana

Arlette Hernandez

Con el propósito de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo ecoturístico y sustentable de la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, realizaron un recorrido por la comunidad de San Miguel Ejido, perteneciente al municipio de Chiautla de Tapia.

Como parte del trabajo cercano a la población, las y los legisladores, junto con autoridades municipales, estatales y habitantes de la región, visitaron la presa de Aminitlán, donde conocieron el potencial natural de la zona y escucharon diversas propuestas para impulsar el desarrollo sustentable del lugar.

Durante el recorrido, el diputado Pável Gaspar refrendó su compromiso de impulsar acciones de gestión que permitan concretar proyectos de desarrollo turístico y fortalecimiento del campo, con el propósito de mejorar la economía local y elevar el bienestar de las familias de la Mixteca poblana.

Entre las iniciativas planteadas destacan el mejoramiento de las cabañas existentes, la habilitación de la presa para actividades recreativas y la creación de rutas de senderismo y ciclismo, con el objetivo de preservar la biodiversidad, fomentar el turismo responsable y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades.

En esta visita, las autoridades municipales reconocieron el acercamiento de las y los diputados del Congreso del Estado con las comunidades, al conocer de primera mano las necesidades de la población y facilitar la gestión de programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

En el recorrido participaron el presidente municipal de Chiautla de Tapia, Gonzalo Opropeza García; el regidor de Agricultura y Ganadería, Santiago Cañongo Elías, y la directora de Desarrollo de Productos Turísticos, Mayra Sotero Juárez.