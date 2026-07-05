Sistema estatal DIF entrega sillas de ruedas y paquetes de alimentos en Ajalpan, Coyomeapan y Zinacatepec

-Las 31 delegaciones del organismo acercan apoyos que fortalecen la movilidad, salud y el bienestar de la población en situación prioritaria.

Desde Puebla

AJALPAN, Pue.– Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantiene la entrega de apoyos funcionales y alimentarios en las 31 microrregiones de la entidad, con acciones que favorecen la inclusión, la nutrición y el desarrollo integral de las familias poblanas.

Como parte de esta estrategia, la delegación de la microrregión 26 de Ajalpan entregó sillas de ruedas a personas con discapacidad de la cabecera municipal, así como de Coyomeapan y Zinacatepec, en congruencia con el compromiso sensible y humano de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, de acercar apoyos que promuevan una vida más digna, autónoma e incluyente.

De manera paralela, el organismo continúa con la distribución de los programas “Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días” y “Atención Alimentaria para Personas en Situación de Vulnerabilidad”. La delegación 01 de Xicotepec llevó estos beneficios a la localidad de Tlapehuala, mientras que la delegación 27 de Cuautempan atendió a familias de Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán y Amixtlán, con el propósito de contribuir a una alimentación adecuada en etapas fundamentales de la vida.

Para el gobernador Alejandro Armenta, es primordial el cuidado de la integridad de la infancia, especialmente en los Primeros 1000 Días de vida que representan una etapa decisiva para el crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños. Una alimentación adecuada durante este periodo favorece su salud, fortalece su desarrollo integral y contribuye a brindarles mejores oportunidades desde el inicio de su vida.

Estas acciones reflejan el trabajo permanente que el Sistema Estatal DIF lleva a cabo para acercar servicios y apoyos a cada región del estado, mediante una política social que prioriza a las personas.