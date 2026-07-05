Gobierno de Puebla rehabilita carreteras y vialidades en todo el estado: Armenta

– La entidad fortalece su capacidad operativa con maquinaria especializada distribuida en 14 regiones para atender emergencias y conservar carreteras.

– La estrategia estatal contempla la rehabilitación de 100 vialidades y 24 tramos carreteros durante 2026, en beneficio de casi 3 millones de habitantes.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con una estrategia que permite atender de forma inmediata las afectaciones provocadas por las lluvias y ejecutar el programa de pavimentación más grande en la historia del estado, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que Puebla consolida un modelo de infraestructura con sentido social, basado en la presencia territorial, la capacidad operativa y la coordinación con el Gobierno de México para garantizar la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.

El mandatario estatal informó que, tras los daños provocados por las intensas precipitaciones en la carretera Eloxochitlán-Tlacotepec de Porfirio Díaz, personal y maquinaria especializada fueron enviados de manera inmediata para atender el socavón, estabilizar taludes y restablecer las condiciones de seguridad en la zona. Asimismo, anunció la implementación de un programa estatal permanente de cuneteo en carreteras para proteger la infraestructura vial y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Destacó que el Gobierno del Estado cuenta actualmente con módulos de maquinaria distribuidos estratégicamente en 14 regiones, lo que permite atender emergencias el mismo día o al siguiente, y seguir el modelo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos.

Alejandro Armenta Mier subrayó que Puebla desarrolla el programa de pavimentación más amplio en la historia de la entidad. Recordó que en 2025 fueron intervenidas vialidades equivalentes a 5 mil calles y que para este año se proyecta atender 13 mil calles en la capital y 15 mil más en el interior del estado, además de avanzar en la rehabilitación de carreteras estatales e interserranas. Precisó que también se ejecutarán alrededor de 100 grandes avenidas y carreteras estratégicas, lo que incluye corredores como San José Chiapa-Nopalucan, en coordinación con la Federación, para fortalecer la conectividad industrial y regional.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó que la estrategia estatal privilegia la recuperación integral de circuitos de movilidad y no obras aisladas.

Detalló que durante 2025 se rehabilitaron 33 vialidades, equivalentes a 146 kilómetros y alrededor de 5 mil calles, con beneficio para casi 2 millones de habitantes, además de cinco tramos carreteros en Izúcar de Matamoros, Xicotepec, Ocoyuca, Tlacotepec de Benito Juárez y Acajete. Para 2026, informó que se intervendrán 100 vialidades equivalentes a 412 kilómetros o 28 mil calles, mediante 76 vialidades urbanas y 24 tramos carreteros en 31 municipios, en beneficio de casi 3 millones de personas.

El secretario José Manuel Contreras añadió que estos trabajos serán ejecutados con 13 módulos de pavimentación y uno adicional que será entregado por Petróleos Mexicanos, utilizando 36 mil toneladas de asfalto, de las cuales 12 mil fueron donadas por PEMEX y 24 mil adquiridas por el Gobierno del Estado.

Señaló que esta infraestructura permite reducir costos hasta en una tercera parte respecto a esquemas tradicionales, al tiempo que garantiza mayor calidad y rapidez en la ejecución de las obras.