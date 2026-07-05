Presentan en BUAP Librerías Zacatlán obra “El último campeonato mundial”

Como parte del compromiso institucional de acercar la ciencia y la cultura a toda la población, BUAP Librerías, con sede en el municipio de Zacatlán, realizó la presentación del libro El último campeonato mundial del escritor Pedro Ángel Palou.
Pedro Ángel Palou destacó que su obra atiende a los intereses de quienes buscan un ejercicio literario, pero también de los que quieren disfrutar el deporte a través de la ficción, la sátira y la palabra escrita.
Se trata de una novela que juega con el humor y entrelaza a personajes como Antonio Machado, Borges, Maradona y Mozart, entre otros más que se enfrentan en la cancha con intercambios no sólo de balones, sino de palabras, golpes y todas las herramientas que un jugador pueda tener.
Durante el acto, en el que también participó el director de BUAP Librerías, Ricardo Paredes Solorio, la presidenta municipal Beatriz Sánchez Galindo agradeció al autor y a la universidad por despertar emociones y abrir espacios para el diálogo y la reflexión.
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