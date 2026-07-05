Investigador del ICGDE- BUAP, distinguido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias

Desde Puebla

Por su destacado trabajo y contribuciones en ciencia política y comunicación, el doctor Martín Rodrigo Echeverría Victoria, profesor-investigador adscrito al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP, fue admitido como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), una organización que agrupa a los científicos más sobresalientes del país de diversas áreas.

Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) nivel III y sus líneas de trabajo se enfocan en la ciencia política y comunicación social, sistemas de medios y mediatización de la política, entretenimiento político, publicidad política, así como recepción y efectos de los medios.

“Me interesa la relación de la prensa y el poder, las campañas digitales y tradicionales, el efecto de los medios en las sociedades y las culturas, entre otros fenómenos.

Busco analizar y explicar cuál es el papel de la parte simbólica de nuestras sociedades en el comportamiento político de los ciudadanos”, añadió.

Doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad de Sevilla, España, pertenece al cuerpo académico “Comunicación política y ciudadanía en la transición democrática”.

Es miembro del Comité Ejecutivo de la International Association for Media and Communication Research (IAMCR); así como de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la red de investigadores del proyecto global “Worlds of Journalism”, con sede en la Universidad de Múnich, Alemania.

También es miembro del International Panel on the Information Environment, un grupo internacional de expertos sobre desórdenes informativos, con sede en Zurich, Suiza.

Para el investigador, la Academia Mexicana de Ciencias es la sociedad científica más relevante del país, por su papel en el impulso de las vocaciones científicas y en la difusión de la ciencia.

Por eso distingue en sus estatutos a los miembros más destacados de cada uno de los campos, ya sean ciencias duras, naturales, sociales o humanidades.

“En lo personal me siento muy orgulloso de poder pertenecer a la AMC, además de que este reconocimiento es un indicador del apoyo que brinda la BUAP a la investigación científica. Se demuestra que los recursos a disposición de los académicos y las oportunidades que brinda la universidad sirven para crecer y desarrollar la ciencia, entonces creo que cristaliza los esfuerzos de la institución para colocar a sus científicos en posiciones predominantes”, concluyó.