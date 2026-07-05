¡México es campeón en desaparición!”: colectivos de buscadores marchan en Reforma previo al partido México vs Inglaterra 

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el grito de “¡México es campeón en desaparición!” cientos de familias de personas desaparecidas marcharon por avenida Reforma como parte de la estrategia de visibilización de la tragedia humanitaria que supera las 135 mil víctimas por este flagelo, y que sólo desde que inició la Copa Mundial de Fútbol 2026, el 11 de junio, a la fecha “tenemos más de mil 200 desapariciones en el país”.

Portando mantas monumentales con los rostros de sus familiares, el contingente de colectivos de buscadores salió pasadas las 10:00 de la Estela de Luz, para avanzar hacia la Glorieta de las y los Desaparecidos, quince minutos antes del mediodía de este domingo, previo al partido entre México e Inglaterra.

“En el marco del Mundial de la FIFA 2026 mientras el Estado mexicano busca proyectar una imagen de fiesta y modernidad, el país y nosotras continuamos enfrentando una grave crisis de inseguridad y desapariciones”, leyeron un comunicado madres buscadoras minutos después de llegar a la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde ya los esperaban más familiares de personas desaparecidas y miembros de organizaciones sociales.

Tras resaltar que el pasado 30 de junio tres jóvenes de entre 14 y 15 años fueron desaparecidos en Guadalajara a plena luz del día, los familiares resaltaron que del 11 de junio que inició el torneo mundialista, a la fecha se han registrado mil 200 desapariciones en el país.

Al hacer un recuento de las acciones llevadas a cabo desde el 28 de marzo, para visibilizar la crisis de desaparición en el contexto de la fiesta mundialista, que tuvo como sedes la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los familiares de las víctimas lamentaron la respuesta de las autoridades ante sus movilizaciones.

Tristemente, la respuesta que recibimos de las autoridades, desde la Presidencia hasta policías has sido de burla, criminalización, acusaciones e intimidaciones como que se iba investigar de dónde habíamos obtenido nuestro dinero para salir a las calles. “Nos han amedrentado las distintas corporaciones de seguridad como si fuéramos criminales y nos han agredido físicamente aunado a la agresión emocional, psicológica que ya de por sí hemos sufrido”, resaltaron.

Reprobaron que la presienta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez no sólo “han mostrado una vez más el nivel de insensibilidad que tienen las autoridades a más alto nivel en nuestro país con relación a quienes tenemos un ser querido desaparecido, son también, han impactado en un sector de la población, quienes ven en ellas una legitimidad y autorización para burlarse de nuestro dolor”.