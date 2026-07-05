Cristiano Ronaldo responde a las críticas: “Me retiraré cuando yo quiera”

• El capitán de Portugal defendió su continuidad antes del duelo frente a España en los octavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

En la antesala del esperado enfrentamiento entre Portugal y España por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Cristiano Ronaldo volvió a acaparar los reflectores al responder de manera contundente a quienes cuestionan su continuidad con la selección portuguesa. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el histórico delantero dejó claro que su retiro dependerá únicamente de él: “Me voy a retirar cuando quiera, no cuando ustedes quieran”, afirmó, poniendo fin a las especulaciones sobre el final de su carrera internacional.

El capitán portugués también aprovechó la conferencia para elogiar al conjunto español, al que calificó como uno de los rivales más fuertes del torneo. “Nos enfrentaremos a un equipo top. Será un partido difícil, pero estamos preparados”, señaló el atacante de 41 años, quien continúa siendo una de las principales figuras del equipo dirigido por Roberto Martínez.

Además, negó cualquier tipo de conflicto interno dentro del plantel y aseguró que el grupo permanece unido en memoria de Diogo Jota, a quien dedicó unas palabras durante su comparecencia.

Finalmente, Cristiano respondió a las constantes críticas sobre su presencia en el once titular de Portugal. “La gente me cuestiona porque soy titular con 41 años.

Llevo más de dos décadas escuchando críticas, pero sigo disfrutando del fútbol y compitiendo al máximo nivel”, declaró.

El máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales buscará ahora guiar a Portugal a los cuartos de final en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026.