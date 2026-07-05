Arzobispo de Puebla lamenta asesinato de periodista Roxana Guzmán y afirma que el Mundial no silencia el dolor de las familias de desaparecidos

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, lamentó el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán y afirmó que se trata de un nuevo caso de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.

Durante la homilía dominical celebrada en la Catedral de Puebla, el líder de la Arquidiócesis pidió a los fieles elevar una oración por el descanso de la comunicadora y expresó su solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.

En su mensaje, Sánchez Espinosa también aseguró que las celebraciones por el Mundial de futbol no han logrado silenciar el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas ni las exigencias de justicia que continúan manifestando en todo el país.

“Las celebraciones que estamos teniendo, incluso exageradas por un Mundial, no logran ahogar el dolor y la angustia de los desaparecidos, de sus madres o de los familiares que los buscan”, expresó.

El arzobispo señaló que la humanidad enfrenta un momento de incertidumbre marcado por la violencia, la inseguridad, las guerras y los conflictos que persisten pese a los llamados al diálogo y la paz.

Añadió que las protestas y manifestaciones continúan en distintas partes del mundo debido a las condiciones de violencia e injusticia que afectan a millones de personas.

“Cada día hay más inseguridad. ¿Acaso no habrá otro camino para nuestro mundo frente a este escenario incierto y confuso?”, cuestionó.

Reitera postura sobre iniciativa de Infancias Trans

Durante su reflexión, el líder de la Iglesia católica en Puebla reiteró su rechazo a la iniciativa conocida como Infancias Trans, al considerar que promueve valores con los que no coincide.

Sostuvo que la prioridad debe ser garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la vida, la salud y la educación, además de defender, desde la visión de la Iglesia, la identidad de los menores.

Asimismo, afirmó que la verdadera autoridad debe ejercerse con servicio y cercanía, no mediante el miedo o la imposición.

“Quien gobierna con poder y temor no ejerce una verdadera autoridad. Jesús nos enseña una autoridad distinta, que no aplasta, sino que acompaña”, expresó.

Continúan las fiestas patronales

Finalmente, Sánchez Espinosa recordó que continúan las festividades patronales en distintas comunidades de Puebla. Destacó las recientes celebraciones en honor de la Virgen del Refugio y de la Virgen del Perpetuo Socorro, además de las actividades religiosas programadas para la próxima semana con motivo de la festividad de San Benito Abad.

Antes de concluir la misa, reiteró su oración por el eterno descanso de la periodista Roxana Guzmán y por todas las víctimas de la violencia que afecta al país.