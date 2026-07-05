Comerciantes que se inundaron en la 2 Oriente se protegen ante próximas lluvias

María Tenahua

Los locatarios en la avenida 2 Oriente y bulevar 5 de Mayo, afectados por las inundaciones el domingo 28 de junio, han tomado medidas de precaución ante el pronóstico de más lluvias intensas.

Colocaron láminas y costales de arena en sus negocios.

Desde este fin de semana, se observa en las principales entradas de la plaza comercial en el centro con láminas y costales, para evitar afectaciones.

Y es que el pasado domingo por lo menos cuatro comercios de esta plaza comercial resultaron con pérdidas totales, debido a que la intensa lluvia alcanzó los dos metros, echó a perder muebles de locatarios, incluido un restaurante.

En este sentido, no solo estos locales están protegidos, sino también dependencias estatales en esta vialidad.