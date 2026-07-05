Cierres viales en Puebla capital por el partido de la selección mexicana 

María Tenahua
Por el partido de la selección mexicana contra Inglaterra, se anuncian cierres viales en la capital poblana a partir de las 4 de la tarde.
A través de redes sociales, la secretaría de Seguridad Ciudadana informó que este domingo 5 de julio habrá cierres totales a partir de las 16 horas en Avenida Juárez, de Teziutlán Sur a 13 Sur.
Además, cierres transversales de la 13 hasta la 29 Sur sin paso a la Avenida Juárez y habrá cierres anticipados en la lateral Boulevard Atlixco de Acatzingo, Citlaltépetl y 9 Poniente, así como de Aarón Merino a Prolongación Reforma a 3 Poniente.
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