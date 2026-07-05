Exhortan a los aficionados a “adoptar medidas de autocuidado” ante el partido México vs Inglaterra

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A unas horas de que se lleve a cabo el partido entre México e Inglaterra, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhortó a los aficionados que acudirán a los centros de congregación para ver la justa deportiva “adoptar medidas de autocuidado”, para que las autoridades puedan “garantizar la seguridad, el orden y la integridad de las familias”.

“La pasión deportiva es plenamente compatible con el orden y la convivencia, por lo que se exhorta a la afición mexicana a celebrar con alegría, respeto y responsabilidad”, señaló la dependencia en un comunicado.

“En las zonas de convivencia y transmisión de los partidos, el respeto y el autocuidado son fundamentales para una estancia segura. Se pide a las y los asistentes evitar empujones y no correr al ingresar o retirarse, así como mantener libres los pasillos y las zonas de tránsito peatonal”, recomendó.

Al conminar a los aficionados a “evitar subir a estructuras, mobiliario urbano, vallas o pantallas, debido al alto riesgo de caídas y accidentes graves”, la CNPC exhortó a quienes acuden con niñas, niños o adultos mayores, “mantenerlos bajo supervisión y, de ser necesario, tomados de la mano para prevenir extravíos”.

Asimismo, se llamó a “moderar el consumo de bebidas alcohólicas y, en el caso de utilizar un vehículo particular, designar a una persona conductora responsable o preferentemente optar por el transporte público”.

La dependencia llamó a evitar el uso de pirotecnia o artefactos explosivos, ante el riesgo de provocar quemaduras e incendios, así como a “respetar el entorno y el mobiliario urbano”.

“Se exhorta a la afición que acudirá tanto al Estadio Ciudad de México como a los diversos puntos de reunión donde transmitirán el encuentro a planificar su traslado y arribar a los sitios con suficiente anticipación, para facilitar los filtros de ingreso y evitar aglomeraciones en los accesos”, alertó la dependencia en un comunicado.

La CNPC alertó a la población que asistirá a las celebraciones a acudir preparados porque para este día domingo se prevén fuertes luvias en la Ciudad de México, y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, con pronósticos de descargas eléctricas y caída de granizo en algunas zonas.

La dependencia recordó a los asistentes a los centros de celebración “no portar artículos restringidos, como mochilas voluminosas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, cinturones con hebillas grandes o punteros láser”.

La CNPC recordó a la afición a recurrir al número de emergencia 911, que se encuentra disponible las 24 horas del día, en caso de contingencia o accidente.