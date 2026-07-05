Por infiel lo asesinó su esposa a puñaladas en Tlatlauquitepec

Desde Puebla

De acuerdo con información preliminar, un presunto conflicto marital habría derivado en homicidio la mañana de este domingo el barrio de Contla, Tlatlauquitepec.

Las autoridades localizaron a un hombre sin vida, sobre su cama, con heridas de arma blanca.

Una mujer lesionada señaló a la esposa del hoy fallecido como presunta responsable de la agresión.

La misma femenina herida dio a conocer que ella se encontraba con el occiso en la cama, dándose amor, en esos momentos entró la otra mujer, la propia esposa, quien de inmediato los empezó agredir con un cuchillo.

La presunta responsable, luego de lesionar a su esposo y a la amante, se dio a la fuga con rumbo desconocido.