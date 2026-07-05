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Otro cadáver con huellas de violencia en Puebla capital; esta vez en Xonaca

By Roberto Desachy / 5 julio, 2026

Desde Puebla

Fue encontrado el cadáver de un hombre en el Skate Plaza Xonaca, en Puebla capital, presuntamente con lesión contundente en la cabeza.

Un vecino que paseaba con su familia reportó el hallazgo a las autoridades,

Hasta el momento, se desconoce identidad de la víctima y causas de la muerte.

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