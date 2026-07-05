Brasil vs Noruega HOY: horario, dónde ver EN VIVO y cómo llegan a los octavos de final del Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que reúne a una selección cinco veces campeona del mundo y a un equipo europeo que llega con Erling Haaland como referencia ofensiva.

El encuentro se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con inicio programado a las 20:00 hora local, de acuerdo con el Match Centre de la FIFA. El árbitro designado es Ismail Elfath, con Said Martínez como cuarto árbitro.

La principal clave de la previa es que Brasil nunca ha vencido a Noruega en sus enfrentamientos oficiales, según recordó Reuters en su reporte previo al partido. Ese antecedente acompaña a una eliminatoria en la que el ganador enfrentará en cuartos de final al vencedor del México vs Inglaterra.

Brasil vs Noruega: cuándo juegan y dónde será el partido del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el Brasil vs Noruega corresponde a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se disputará este 5 de julio en Nueva Jersey, una de las sedes principales del torneo.

Brasil llega al cruce como una de las selecciones candidatas por historia, plantel y recorrido mundialista. La selección sudamericana busca su sexto título, mientras Noruega disputa una fase eliminatoria con una generación encabezada por Erling Haaland y Martin Odegaard.

La CBF difundió en su sitio oficial que Brasil encara a Noruega este domingo por un lugar en los cuartos de final y publicó contenido previo del equipo nacional antes del partido.

Haaland vs Vinicius: el duelo que marca la previa

El partido también tendrá un foco individual: Haaland contra Vinicius Jr. El delantero noruego llega como una de las figuras del torneo y Reuters reportó que acumula cinco goles en la competencia.

Vinicius Jr. aparece como una de las piezas principales de Brasil por su desequilibrio en ataque. El País reportó que el brasileño registra cuatro goles en el Mundial 2026 y que su presencia en el área ha sido parte del plan ofensivo de la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

Noruega necesita que Haaland reciba apoyo cerca del área. Su seleccionador, Stale Solbakken, dijo antes del partido que su equipo debe mantener la calma y no dejarse llevar por el escenario del encuentro, según Reuters.

Qué necesita Brasil para superar a Noruega

Brasil debe controlar las transiciones noruegas, reducir los espacios para Odegaard y evitar que Haaland reciba balones frontales o centros con ventaja. La defensa brasileña tendrá un examen ante un delantero que convierte pocas ocasiones en goles.

En ataque, Brasil buscará amplitud, profundidad y circulación rápida para mover el bloque noruego. La presencia de Vinicius Jr. puede orientar el juego hacia el costado izquierdo, mientras Carlo Ancelotti evalúa variantes ofensivas.

The Sun reportó que Ancelotti afirmó que Neymar está en condiciones de jugar y que puede compartir ataque con Vinicius Jr. ante Noruega. La información no procede de un comunicado oficial de la CBF, por lo que debe tomarse como reporte periodístico previo.

Datos útiles del Brasil vs Noruega

Partido: Brasil vs Noruega.

Ronda: octavos de final del Mundial 2026.

Fecha: domingo 5 de julio de 2026.

Sede: Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Árbitro: Ismail Elfath.

Figura de Brasil: Vinicius Jr.

Figura de Noruega: Erling Haaland.

Dato clave: Brasil nunca ha vencido a Noruega.

Siguiente rival: México o Inglaterra.

Noruega busca sostener su momento ante Brasil

Noruega llega al partido con un antecedente que alimenta la expectativa: es la única selección que Brasil ha enfrentado y no ha podido derrotar, según Reuters. Además, la FIFA recordó el triunfo noruego por 2-1 sobre Brasil en el Mundial de 1998, cuando Solbakken formaba parte de aquel equipo.

Solbakken pidió a sus jugadores concentración y una estructura defensiva sólida. Reuters informó que el técnico noruego considera necesario jugar con cabeza fría y sostener el estilo del equipo ante una selección brasileña con recursos ofensivos.

Brasil, por su parte, carga con la obligación histórica de avanzar. La eliminatoria se juega a un partido y cualquier error puede definir el pase a cuartos. La previa queda marcada por una pregunta: si Brasil podrá romper su racha ante Noruega o si Haaland extenderá una historia que la selección sudamericana todavía no ha podido cambiar.