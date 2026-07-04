Reafirma Pável Gaspar trabajo legislativo para fortalecer la educación y las oportunidades de las juventudes en la Mixteca

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El diputado asistió a la ceremonia de graduación del CBTis 184, en el municipio de Izúcar de Matamoros

Al asistir a la ceremonia de graduación del CBTis 184, en Izúcar de Matamoros, el diputado Pável Gaspar Ramírez reiteró que, desde el Congreso del Estado, se trabaja para impulsar leyes y presupuestos que fortalezcan la educación, el desarrollo, el bienestar y las oportunidades para la niñez y las juventudes de la Mixteca poblana.

Durante su mensaje, el legislador felicitó a las y los 243 egresados por alcanzar esta meta y los invitó a preservar sus sueños, continuar con su preparación académica y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

“Desde el Congreso del Estado seguimos construyendo mejores oportunidades para ustedes. No renuncien a sus sueños, sigan preparándose y tengan la certeza de que cuentan con la Legislatura para impulsar iniciativas que beneficien a las juventudes de Puebla”, expresó.

El diputado destacó que el desarrollo de la Mixteca poblana es resultado del esfuerzo conjunto de las y los estudiantes, quienes representan el futuro de la región; de las maestras y los maestros, por su compromiso con la formación de nuevas generaciones; de las familias, por el respaldo y los valores que brindan a sus hijas e hijos; y de las y los migrantes, quienes, aun a la distancia, apoyan a sus seres queridos y contribuyen al bienestar de sus comunidades.

Gaspar Ramírez concluyó su intervención, con una invitación a las y los estudiantes para participar en el programa ” Diputado por un Día”, donde podrán conocer de manera directa el funcionamiento del proceso legislativo.

En la ceremonia estuvieron presentes el director del CBTis No. 184, Ramón Efrén Molina; el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, quien fue padrino de generación; autoridades educativas y municipales; integrantes del personal docente; así como madres, padres de familia y estudiantes.