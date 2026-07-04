FIFA mantiene el horario original del México vs Inglaterra

El duelo de octavos de final se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México

Leonardo Guzmán Hernández

La FIFA dio marcha atrás y confirmó que el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, manteniendo el horario original. Horas antes, el organismo había anunciado que el encuentro se adelantaría a las 12:00 horas debido al pronóstico de tormentas eléctricas en la capital del país.

La decisión provocó molestia inmediata en ambas selecciones. El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que el cambio alteraba por completo la planificación de su equipo, mientras que Javier Aguirre también mostró su inconformidad al señalar que la modificación no representaba ninguna ventaja para México y afectaba la preparación del plantel.

Tras las reacciones de ambos cuerpos técnicos y la revisión de las condiciones climáticas, la FIFA optó por mantener el horario originalmente establecido. De esta manera, el esperado duelo entre el Tricolor y los Three Lions se jugará el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final.