Definidos los octavos de final del Mundial 2026

• Solo 16 selecciones continúan con vida en la lucha por conquistar la Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya conoce a los 16 equipos que disputarán los octavos de final. La ronda de dieciseisavos concluyó con una jornada llena de emociones, donde Egipto eliminó a Australia en tanda de penales, Argentina sufrió más de lo esperado para dejar en el camino a Cabo Verde, mientras que Colombia derrotó por la mínima diferencia a Ghana, completando así el cuadro de la siguiente fase del torneo.

La actividad de los octavos de final comenzará el sábado 4 de julio con dos atractivos encuentros. Canadá, uno de los anfitriones del torneo, se enfrentará a Marruecos, mientras que Francia, liderada por Kylian Mbappé, buscará su pase frente a una sorprendente Paraguay.

Para el domingo 5 de julio llegarán dos de los compromisos más esperados: Brasil se medirá ante Noruega, mientras que la Selección Mexicana buscará mantener su invicto y seguir haciendo historia cuando enfrente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

La ronda continuará el lunes 6 de julio con otro duelo de alto voltaje entre Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo, y España, una de las grandes favoritas al título.

Ese mismo día, Estados Unidos se enfrentará a Bélgica. Finalmente, los octavos concluirán el martes 7 de julio, cuando Colombia choque ante Suiza, mientras que el último boleto a los cuartos de final se definirá en un atractivo duelo entre Argentina, vigente campeona del mundo y una histórica Egipto, que de la mano de Mohamed Salah buscará seguir sorprendiendo en el Mundial 2026.

Octavos de final

Sábado 4 de julio

– Canadá vs Marruecos

– Francia vs Paraguay

Domingo 5 de julio

– Brasil vs Noruega

– México vs Inglaterra

Lunes 6 de julio

– Portugal vs España

– Estados Unidos vs Bélgica

Martes 7 de julio

– Colombia vs Suiza

– Argentina vs Egipto