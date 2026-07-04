Equipo de fútbol Topos FC impartió práctica en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*4 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* Bajo la premisa de encabezar un gobierno abierto e inclusivo, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Deporte, llevó a cabo una plática y una práctica de fútbol con el equipo Topos FC Puebla.
Mediante su experiencia en el fútbol para personas con discapacidad visual, los integrantes del equipo ofrecieron una clase muestra a jóvenes de la escuela “Por Amor a Puebla”, impulsada por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Estatal, encabezados por Alejandro Armenta y Ceci Arellano.
Al respecto, Tonantzin Fernández destacó que, además de fomentar el deporte entre las juventudes, es fundamental promover la inclusión y el respeto entre las niñas, niños y jóvenes cholultecas, aprendiendo a reconocer las distintas discapacidades y a ser empáticos con quienes viven con alguna de ellas.
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