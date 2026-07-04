Fin de semana de hacer el delicioso en Puebla capital

– _Disfruta del Festival del Mole en San Pedro Zacachimalpa y visita las exposiciones futboleras en el Centro_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 04 de julio de 2026.- Conoce las distintas actividades para que toda la familia disfrute de un gran fin de semana.

Inicia el sábado con una opción gastronómica en la Segunda Feria del Mole en San Pedro Zacachimalpa, disfruta de este tradicional platillo poblano. Las cocineras de esta Junta Auxiliar te esperan para probar de un exquisito mole con arroz. Además, habrá presentaciones de baile folclórico y la obra de teatro “Bajo la piel de Puebla”, esta feria estará abierta el sábado y domingo de 10:00 a 17:00 h.

También hay diversas exposiciones. “Entre dos mundos” se podrá admirar en la Galería de Arte del Teatro de la Ciudad, o si prefieres las esculturas de la muestra “Pasión Mundial” del escultor José Miguel Howe en la explanada del Teatro del Complejo Cultural Universitario.

Por la tarde del sábado se presenta el monólogo “La paradoja de nuestros tiempos” con Héctor Arévalo, que se presentará en el Nodo Cultural LEACT Huexotitla a las 14:30 y 16:30 horas. Este evento tiene cuota de recuperación.

De 17:00 a 19:00 horas se presenta la Gala de Danza Giselle en el Teatro de la Ciudad, disfruta de una velada especial. Si tu plan es más cinéfilo, el Museo Amparo proyecta las películas ganadoras del Oso de Berlín a las 17:00 y 18:30 horas.

El domingo se presenta en el Teatro de la Ciudad la función de danza contemporánea “Antes de Nosotros” de 16:30 a 18:00 horas. La entrada es libre.

Y en “La Casona” de la 2 Oriente 208, como parte del Festival del Maíz Criollo, se realizará la obra de teatro “Late la semilla, brota la memoria”. La entrada es libre.