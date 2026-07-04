Mientras EU presiona por el T-MEC, China busca acercarse a México

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la presión de Estados Unidos sobre México por el T-MEC, tras negarse a renovar el tratado en su forma actual y mientras la relación comercial de México con China pareciera en pausa (luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartó la posibilidad de negociar un tratado comercial con China), el gobierno chino considera a México un aliado económico y busca incluso profundizar los vínculos comerciales

Con motivo del 105 aniversario del Partido Comunista de China, el embajador de ese país en México, Chen Daojiang, aseguró que la relación económica y comercial con México continúa fortaleciéndose.

Como ejemplo, destacó la participación de empresas chinas en proyectos de transporte público en México y que hoy operan en distintas ciudades, incluidos sistemas que han apoyado la movilidad durante la Copa Mundial.

“Empresas chinas ya prestan servicio en ciudades de México. Aportando los desplazamientos de los aficionados y contribuyendo con la calidad de la manufactura china”, dijo desde la embajada china.

Aunque el embajador no mencionó casos específicos, uno de los ejemplos más visibles es la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México.

Proceso documentó que en 2022 la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presidenta de la República, llevó a cabo una licitación pública para la adquisición de 171 autobuses destinados a la RTP. El contrato fue ganado por el fabricante chino Yutong.

El diplomático también expuso las intenciones de Pekín de ampliar su presencia económica en la región. Recordó que este año China asumió la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desde donde buscará estrechar la cooperación con las economías miembros, entre ellas México.

“Este año corresponde a China ejercer la presidencia de AP. China se irá abriendo su apertura de alto nivel al exterior e impulsará la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido de Asia Pacífico y compartirá las oportunidades de desarrollo con las demás economías miembros de América, incluido México, así como con el resto del mundo”, comentó.

Una relación que también busca fortalecerse en lo político

El embajador sostuvo que la relación entre ambos países no se limita al comercio y la inversión, de hecho, explicó que el Partido Comunista de China mantiene intercambios permanentes con distintos partidos políticos mexicanos con el objetivo de fortalecer los canales de cooperación.