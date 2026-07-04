Entre chiflidos y abucheos, aficionados reciben a selección de Inglaterra

Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección inglesa de futbol arribó a la Ciudad de México con miras al encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo ante el equipo mexicano, a disputarse este domingo en la cancha del Estadio Banorte.

Entre gritos, chiflidos y abucheos por parte de aficionados mexicanos que ya los esperaban, el contingente encabezado por Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice se instaló en su hotel sede en la capital del país, en lo que marcará su regreso al Coloso de Santa Úrsula para un Mundial de futbol después de 40 años.

Previo a su llegada, se había especulado sobre el lugar en el que los Tres Leones elegirían para hospedarse, en un intento por no replicar la experiencia que tuvo Ecuador durante su estancia para el duelo de dieciseisavos de final en la que seguidores del equipo mexicano se hicieron presentes con música, bocinas y diversas manifestaciones de ruido, en un intento por no dejarlos descansar la noche antes de su compromiso.

Y aunque el Equipo de la Rosa finalmente también se decantó por la zona de Santa Fe, a diferencia de los ecuatorianos, la selección inglesa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca para completar un trayecto de alrededor de 45 kilómetros en medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Guardia Nacional.

Para este sábado por la tarde, los ingleses tienen programada una sesión de entrenamiento al sur de la ciudad en las instalaciones de La Cantera, casa de los Pumas, en un recinto que cuenta con las facilidades necesarias requeridas por FIFA para recibir a las selecciones mundialistas.

La principal preocupación del conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel, es la altitud de la capital del país a más de 2,200 metros sobre el nivel medio del mar, en una ubicación que se estima tiene un impacto de alrededor del 25 por ciento en el rendimiento de los deportistas de alto rendimiento que no están aclimatados a las condiciones de la ciudad, lo cual será uno de los principales elementos a explotar por parte de la selección mexicana.