El PAN dice que abogado de Marina del Pilar cobra 4 millones de pesos; “no costó”, revira ella

Proceso

ENSENADA, BC (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California aseguró que el abogado estadunidense Michael Nadler, consultado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cobra cerca de 4 millones de pesos.

Lizbeth Mata Lozano, presidenta estatal del PAN, lo afirmó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde recordó que el año pasado le quitaron la visa a la mandataria estatal y que incluso “mintió” al explicar que era “un trámite administrativo”.

“Y sólo fue el principio de la eliminación de visas a gobernadores de Morena”, enfatizó, para luego pasar al audio filtrado entre Ávila Olmeda y autoridades de Estados Unidos.

Según Mata Lozano, lo relevante de ese material fue “la posible eliminación de cargos, el FBI y su abogado Michael Nadler”.

“Este abogado se dedica exclusivamente a temas de lavado de dinero y vinculación con el crimen organizado. Hay una crisis grave en Baja California y no hay consecuencias. La exigencia también es al costo del abogado: por aceptar cualquier asunto cobra cerca de 4 millones de pesos”, dijo la presidenta estatal panista en su video.

Mata Lozano remarcó que la exigencia de los bajacalifornianos es que están hartos de ser gobernados “por un narcopartido”, y que dicha responsabilidad recae sobre Ávila Olmeda.

“No costó”, asegura Marina del Pilar

Consultada por la prensa este viernes 3 de julio, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda aseguró que fue gratis la consulta con el abogado estadunidense Michael Nadler.

“¡Ay, no saben ni cuánto cobran y ya andan inventando cosas como siempre! Todo lo que dicen es inventado. Nada más saben calumniar, difamar, mentir. La verdad es que, si ya los conocen, ¿por qué les creen? ¿Qué les puedo yo decir? Ahí está Gerardo García Luna. ¡Ella, la presidenta estatal del PAN trabajaba con Gerardo García Luna! Ese es el nivel”, dijo.

La mandataria estatal aseguró que ella se encuentra trabajando y que es bien recibida por la gente.

“Esa es la mejor encuesta”, comentó, y rechazó haber pagado tal suma al abogado en cuestión.

“No sé cuánto cobre. Yo acudí con él a una consulta, a una asesoría legal”, dijo, además de recordar que lo hizo porque se le empezaron a acercar “muchas personas” y “haciéndose pasar por…”

¿Fue una consulta gratis entonces?, se le insistió en la rueda de prensa.

“Fue una consulta, una consultoría. No costó: fue una consulta. Platicamos y no hubo más allá de una asesoría en cuanto a estas personas que se acercaban diciendo que eran personas que venían a ayudar y demás. “Entonces me lo recomendaron, me hablaron bien de él. Se dedica a muchos temas, no nada más a los que mencionan. Es una persona que conoce del derecho y por eso lo consultamos”, abundó Marina del Pilar.

El audio fue filtrado el pasado 22 de junio, y en él aparentemente se escucha a un intermediario estadunidense y un traductor, donde se le explica que puede traer a sus abogados e incluso hacerse en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana.