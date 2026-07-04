México recibe a Inglaterra entre gritos y ovaciones rumbo a octavos de final

• La afición mexicana hizo sentir la localía desde la llegada de los Three Lions a la capital del país

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana se prepara para disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 cuando este domingo reciba a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, dentro de los octavos de final.

El Tricolor llega invicto, con la mejor defensa del torneo y con el respaldo de una afición que desde días antes comenzó a jugar su propio partido fuera de la cancha.

La llegada del conjunto dirigido por Thomas Tuchel estuvo lejos de pasar desapercibida.

Decenas de aficionados mexicanos se dieron cita en las inmediaciones del hotel de concentración de los ingleses para recibirlos entre cánticos, porras y ovaciones dirigidas al Tricolor. Incluso, diversos medios británicos señalaron que la Football Association habría considerado diferentes opciones de hospedaje para intentar mantener en secreto la ubicación del equipo y evitar concentraciones de aficionados, aunque dicha información no ha sido confirmada oficialmente.

Lo que sí quedó claro es que Inglaterra vivirá un ambiente completamente adverso. Miles de aficionados mexicanos ya preparan una auténtica fiesta en el Estadio Ciudad de México, donde el apoyo al equipo de Javier Aguirre será total.

Los Three Lions buscarán imponer su calidad futbolística, pero tendrán que hacerlo en un escenario donde la localía pesa y donde el Tricolor intentará aprovechar el impulso de su gente para conseguir el boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.