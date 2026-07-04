Lincharon a Juan Felipe en Cohuecan

Turba lo acusó de roballantas

Desde Puebla

Juan Felipe N, 34 años, fue linchado en Cohuecan acusado de robar llantas.

Las primeras versiones señalan que acusaron a Juan Felipe y a otro hombre de robar neumáticos en su camioneta.

Rápidamente se congregó un grupo de aproximadamente 60 personas.

La turba retuvo a Juan Felipe y lo golpeó en repetidas ocasiones, hasta que le prendió fuego y provocó su muerte.

Por su parte, la otra persona logró escapar.

Además, el occiso era originario de San Pedro Cholula.