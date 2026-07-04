Lincharon a Juan Felipe en Cohuecan

- Turba lo acusó de roballantas
Desde Puebla
Juan Felipe N, 34 años, fue linchado en Cohuecan acusado de robar llantas.
Las primeras versiones señalan que acusaron a Juan Felipe y a otro hombre de robar neumáticos en su camioneta.
Rápidamente se congregó un grupo de aproximadamente 60 personas.
La turba retuvo a Juan Felipe y lo golpeó en repetidas ocasiones, hasta que le prendió fuego y provocó su muerte.
Por su parte, la otra persona logró escapar.
Además, el occiso era originario de San Pedro Cholula.
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