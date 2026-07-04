Atienden fugas de gas en el Centro Histórico y Santa Cruz Buenavista

Erika Méndez

La coordinación estatal de Protección Civil atendió dos fugas de gas en el Centro Histórico de Puebla capital y colonia Santa Cruz Buenavista.

Las autoridades informaron que un reporte ocurrió en el primer cuadro de la ciudad, donde aseguraron y retiraron un cilindro de gas LP del interior de un domicilio.

En dicho caso, una persona adulta mayor fue valorada por crisis nerviosa, sin requerir traslado al hospital.

En el segundo se localizó una fuga activa de gas natural en la línea de suministro, la situación fue controlada tras la mitigación de riesgos.