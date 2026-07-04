Sheraton Santiago lanza Orígenes, un viaje gastronómico por el Litoral de los Poetas

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La experiencia gastronómica se realizará el próximo 22 de julio y reunirá cocina de territorio, productores locales y los vinos de Viña Casa Silva en una velada donde cada ingrediente contará su propia historia.

En tiempos en que los viajeros y amantes de la gastronomía buscan experiencias auténticas, Sheraton Santiago presenta una nueva edición de “Cocina de Origen”, una propuesta que invita a recorrer Chile a través de sus sabores, sus tradiciones y las personas que hacen posible cada ingrediente.

La cita será el próximo 22 de julio a las 19:30 en el salón San Cristóbal del hotel Sheraton Santiago, la que estará inspirada en el “Litoral de los Poetas”, territorio que cuenta con una enorme riqueza cultural, agrícola y marina. Más que una cena, Cocina de Origen es un encuentro entre productores, cocineros y comensales, donde la gastronomía se convierte en un espacio de conversación y conexión con el origen de los alimentos.

La experiencia incluye un menú de varios tiempos con productos representativos de la zona, con preparaciones inspiradas en ingredientes provenientes de lugares como Lo Abarca, San Antonio y Cartagena. Entre ellos, destacan propuestas que rescatan productos del mar, recetas tradicionales reinterpretadas y elaboraciones que valorizan materias primas locales, todo acompañado por una selección de los distintos viñedos del Valle de Colchagua de Viña Casa Silva.

“Cocina de Origen nace de la convicción de que detrás de cada plato hay una historia digna de ser conocida. No queremos que los asistentes simplemente disfruten de una gran cena, sino que descubran a las personas, los oficios y los territorios que hay detrás de cada ingrediente. La cocina es la vía para conectar con esa identidad”, explica el chef ejecutivo de Hotel Sheraton Santiago, Gustavo Villoldo.

Por su parte, Marcelo Pino, Embajador de Viña Casa Silva, señala que “el vino y la gastronomía hablan el mismo lenguaje, ya que ambos expresan el carácter de un territorio. Formar parte de esta experiencia nos permite mostrar cómo el origen, la tradición y el trabajo de los productores pueden convertirse en una historia que se cuenta alrededor de una mesa”.

Cocina de Origen tiene un formato cercano e interactivo en el que productores y especialistas compartirán sus historias sobre el uso de ingredientes, técnicas tradicionales y riqueza cultural de la zona, lo que permitirá a los asistentes comprender el verdadero valor detrás de cada preparación.

Porque cada ingrediente tiene su historia. Y cada origen tiene una historia que se merece escuchar.

Valor. 72.000 pp

Reservas e información: WhatsApp: +56 9 8743 5677 ó [email protected]