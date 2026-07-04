Kat Deluna caliente el verano y el Mundial 2026 con “Move your cadera”

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Tras una destacada participación en el Desfile Nacional Puertorriqueño de Nueva York, la norteamericana de raíces dominicanas presenta un himno global como antesala de su próximo EP.

Kat DeLuna inaugura el verano y calienta el Mundial 2026 con el lanzamiento de “Move your cadera”, un nuevo sencillo que combina ritmos caribeños, una producción vibrante y el sello internacional que ha definido su carrera desde sus inicios.

Disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, la canción representa un nuevo adelanto de su próximo EP y continúa consolidando esta etapa creativa como artista independiente.

La llegada de “Move your cadera” coincide con un momento de gran actividad para la artista nacida en el Bronx y de raíces dominicanas, quien en las últimas semanas ha llevado su música a escenarios importantes mientras celebra su profunda conexión con la comunidad latina.

Desde su participación en el histórico Festival de la Calle 116 en Nueva York hasta su presentación durante el Desfile Nacional Puertorriqueño, junto a iHeartRadio, Kat ha seguido demostrando el alcance internacional y la presencia escénica que han definido su carrera durante casi dos décadas.

Con “Move your cadera”, Kat abraza por completo la energía, el ritmo y el espíritu global que siempre han caracterizado su propuesta artística.

Después del tono más personal y seguro de “Mala mía”, este nuevo sencillo apuesta por la celebración, el movimiento y la conexión, convirtiéndose en un himno de verano hecho para la pista de baile, los festivales, los días de playa y las celebraciones alrededor del mundo.

El lanzamiento también llega mientras Kat continúa expandiendo su presencia internacional. La artista se prepara para una serie de presentaciones en Francia en julio y en Japón y Bélgica en agosto, llevando su música a públicos que la han acompañado a lo largo de cada etapa de su trayectoria.

Como el lanzamiento más reciente de su próximo EP de verano, ““Move your cadera” reafirma la influencia de Kat DeLuna dentro del pop global y refleja la evolución constante de una artista que continúa conectando culturas, idiomas y generaciones a través de una música que sigue resonando en todo el mundo.

SOBRE KAT DELUNA

Kat DeLuna es una cantante, compositora e intérprete dominicana-estadounidense nacida en el Bronx cuya innovadora fusión de sonidos pop, caribeños y latinos ayudó a sentar las bases del movimiento crossover global que conocemos hoy. Mucho antes de que la música latina alcanzará el nivel de impacto internacional que tiene actualmente, Kat ya acercaba propuestas bilingües al público masivo y contribuía a redefinir el sonido del pop global.

Su éxito mundial “Whine Up” acumula más de 200 millones de reproducciones y sigue siendo uno de los temas crossover más representativos de su generación, junto a favoritos del público como “Run The Show” e “In The End”.

A lo largo de su carrera, Kat ha colaborado con algunas de las figuras más importantes de la música, entre ellas Lil Wayne, Busta Rhymes, Akon, Sean Paul, Elephant Man y Don Omar, mientras construía una sólida base de seguidores en Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Hoy continúa una nueva etapa independiente con lanzamientos como “Mala mía” y “Move your cadera”, reafirmando el sonido global que ha definido su carrera y que le ha permitido conectar con distintas culturas y generaciones alrededor del mundo.