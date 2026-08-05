Ciudadanía exige investigar presuntas irregularidades en Vialidad Municipal; el desorden vial aumenta el hartazgo en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla.– El creciente caos vial en el centro de Huauchinango ha provocado un fuerte malestar entre la ciudadanía, que ahora dirige sus señalamientos hacia la Dirección de Vialidad Municipal, al considerar que la falta de vigilancia y supervisión estaría favoreciendo prácticas que afectan el orden y la movilidad.

Ciudadanos hacen llegar hasta esta reducción, esta denuncia en la cual denunciaron públicamente la actuación del elemento Eugenio Hernández Cabrera, a quien acusan de permitir, presuntamente, que algunos taxis, unidades del transporte de la ruta a Naupan y vehículos de carga incumplan el reglamento sin recibir sanciones. Estas acusaciones corresponden a las denuncias realizadas por ciudadanos y piden sean investigadas por las autoridades competentes.

Los inconformes también señalaron que el servidor público suele desempeñar sus funciones con el rostro cubierto y, según su versión, sin portar una identificación visible, situación que afirman, genera desconfianza entre quienes diariamente transitan por el primer cuadro de la ciudad.

Las quejas no se limitan al actuar de un solo elemento. Los ciudadanos consideran que la responsabilidad también alcanza al director de Vialidad Municipal, Edgar Sebastián Sánchez Valencia, a quien le corresponde supervisar que el personal actúe con legalidad, imparcialidad y respeto al reglamento, evitando cualquier percepción de privilegios o trato preferencia como es en este caso con este elemento de vialidad qué dice ser su protegido.

Para los habitantes, el verdadero problema ya no es únicamente el tráfico que paraliza diariamente el centro de Huauchinango, sino la sensación de que las reglas no se aplican por igual. Advirtieron que esta percepción debilita la confianza en las instituciones y exige una revisión seria por parte de las instancias de control interno.

Ante ello, hicieron un llamado al Gobierno Municipal de Huauchinango y a las autoridades competentes para que revisen el desempeño del personal de Vialidad, esclarezcan las denuncias y, en caso de encontrar irregularidades, actúen conforme a la ley.

Subrayaron que el compromiso de combatir la corrupción y privilegiar la transparencia debe reflejarse en acciones concretas y verificables, no únicamente en discursos como lo ha mencionado el Gobernador de Puebla Alejandro Armenta “Cero moches, nada de mil-pas” ante la ciudadanía.