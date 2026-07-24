Un asalto más en Huauchinango; esta vez en gasolinera

Abelardo Domínguez
Reportan asalto a gasolinera en Huauchinango.
Sujeto desconocido perpetró un asalto en la gasolinera Marroquín, en avenida Revolución.
Tras cometer el ilícito, huyó con dirección a la la carretera federal.
El jueves, cuando menos cuatro negocios sufrieron asaltos, mientras la policía municipal no hace nada.
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