Un asalto más en Huauchinango; esta vez en gasolinera

Abelardo Domínguez

Reportan asalto a gasolinera en Huauchinango.

​Sujeto desconocido perpetró un asalto en la gasolinera Marroquín, en avenida Revolución.

Tras cometer el ilícito, huyó con dirección a la la carretera federal.

El jueves, cuando menos cuatro negocios sufrieron asaltos, mientras la policía municipal no hace nada.