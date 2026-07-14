Buscan al presunto asesino de una mujer en la Sierra Oriental

Desde Puebla
Se inició búsqueda luego del asesinato de una mujer en la comunidad de Ixmatlaco, donde las autoridades identificaron como principal sospechoso a Patricio N., alias “El Pato”, quien presuntamente logró escapar tras cometer la agresión.
La víctima, Miriam Peña Posadas, de 34 años, fue localizada sin vida dentro de un domicilio con una lesión provocada por arma de fuego en la cabeza.
Las primeras investigaciones señalan que el probable responsable es originario de la comunidad de Mazapa, municipio de Zacapoaxtla.
Después de los hechos, habría huido en un Chevrolet Corsa gris, con placas TYV-8274 de Puebla.
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