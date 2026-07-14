Murió Luis Emilio tras caer en barranco de Zihuateutla

Desde Puebla
Luis Emilio I S, 32 años, murió en el vehículo en que viajaba al caer a un barranco de aproximadamente 250 metros en Zihuateutla.
Personal de la policía estatal de caminos región, Huauchinango, acudió a un accidente de tránsito, en la carretera de terraceria Patla- Tecpatlán, a la altura del Km. 2+60, de Zihuateutla.
En este percance perdió la vida Luis Emilio I S, 32 años, de la comunidad Tecpatlán, con domicilo en la calle 5 de mayo.
En el fondo del abismo se encontraba un vehículo Volkswagen Pointer blanco y sobre las rocas el cuerpo de Luis Emilio.
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