Murió Luis Emilio tras caer en barranco de Zihuateutla

Desde Puebla

Luis Emilio I S, 32 años, murió en el vehículo en que viajaba al caer a un barranco de aproximadamente 250 metros en Zihuateutla.

Personal de la policía estatal de caminos región, Huauchinango, acudió a un accidente de tránsito, en la carretera de terraceria Patla- Tecpatlán, a la altura del Km. 2+60, de Zihuateutla.

En este percance perdió la vida Luis Emilio I S, 32 años, de la comunidad Tecpatlán, con domicilo en la calle 5 de mayo.

En el fondo del abismo se encontraba un vehículo Volkswagen Pointer blanco y sobre las rocas el cuerpo de Luis Emilio.