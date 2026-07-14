Ordenan al ICE suspender de inmediato controles de tráfico luego que agentes asesinaran a dos migrantes

LA JORNADA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) recibió instrucciones de detener de inmediato los controles de tráfico después de que agentes mataran a tiros a dos conductores en Texas y Maine en el lapso de una semana.

Estas directrices suponen un importante cambio de política en los esfuerzos generalizados de la administración Trump por arrestar y deportar rápidamente a decenas de miles de personas en el marco de una campaña de deportación masiva a nivel gubernamental.

De acuerdo con las fuentes consultadas por CNN y CBS, las nuevas directrices para los agentes de Operaciones de Control y Deportación del ICE instruyen a los agentes a trabajar con agencias asociadas para realizar las detenciones si están ejecutando una orden judicial penal.

“Siempre estamos evaluando nuestros procedimientos para mantener a nuestros agentes seguros y a los delincuentes fuera de nuestras calles. No divulgaremos ni comentaremos las tácticas de las fuerzas del orden”, declaró un portavoz de ICE a The Independent .

Joan Sebastián Guerrero, un colombiano de 28 años residente en Maine, fue al menos la undécima persona asesinada a tiros por agentes federales de migración desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Menos de una semana antes, los agentes mataron a Lorenzo Salgado Araujo, un padre de tres hijos de 52 años, quien recibió un disparo en su auto cuando se dirigía al trabajo en Houston.

El Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés) ha justificado sistemáticamente los tiroteos alegando que la persona a la que se pretendía arrestar intentó atropellar a los agentes, sólo para que luego surgieran pruebas que contradecían las declaraciones del gobierno.

Las declaraciones iniciales de la administración tras el tiroteo de Salgado Araujo también han sido objeto de un intenso escrutinio después de que testigos cuestionaron la versión oficial del gobierno.

En el último año, los agentes han disparado contra al menos 20 personas, y casi todas ellas se encontraban dentro de sus coches.