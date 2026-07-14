En Puebla no hay lugar para la impunidad: Alejandro Armenta

Erika Méndez
En Puebla no hay lugar para la impunidad, quien cometa un delito será investigado, buscado y presentado ante la autoridad, sentenció el gobernador Alejandro Armenta Mier.
La noche de este martes, compartió un video para reconocer a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la detención del presunto “tirador de la Vía Atlixcáyotl”, identificado como Rafael Zabalza Beraza.
Armenta señaló que no importa quién sea, ni dónde se esconda; cuando alguien atente contra la paz y tranquilidad de las familias poblanas el estado actuará.
Dijo que la justicia se construye con investigaciones sólidas, pruebas y pleno respeto a los derechos de las personas.
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