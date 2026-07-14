Reforma judicial en EdoMéx busca reforzar perfiles y ajustar proceso electoral de 2028: Vázquez

EL VALLE

Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México perfila una nueva actualización a la reforma judicial con el propósito de fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial y adecuar el marco legal al proceso de elección de personas juzgadoras previsto para 2028.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Francisco Vázquez Rodríguez, explicó que las modificaciones contemplan mejoras en los requisitos para quienes aspiren a ocupar cargos judiciales, así como ajustes en materia presupuestal, reglas de participación y disposiciones relacionadas con la reelección.

El legislador señaló que la intención es perfeccionar el modelo conforme se obtenga experiencia en su aplicación, con el objetivo de consolidar un Poder Judicial con mayor capacidad técnica, profesionalización y compromiso con la ciudadanía.

Respecto a los cuestionamientos sobre la primera elección judicial, Vázquez Rodríguez sostuvo que el proceso no fue improvisado, ya que desde su diseño se establecieron criterios de experiencia para los aspirantes. No obstante, reconoció que la práctica permitirá identificar áreas de oportunidad para fortalecer los mecanismos de selección.

Adelantó que durante el próximo periodo ordinario de sesiones se analizarán las leyes secundarias que complementarán la reforma. Entre los temas que estarán sobre la mesa destacan los criterios de paridad de género, el mecanismo para designar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y la regulación de las campañas para las futuras elecciones judiciales.

En relación con las renuncias de algunos jueces electos, el coordinador parlamentario consideró que varios de ellos no dimensionaron las exigencias propias del cargo, caracterizado por una elevada carga de trabajo y jornadas que, afirmó, suelen extenderse más allá de un horario convencional.

Añadió que uno de los principales desafíos será disminuir el rezago en los expedientes judiciales para acelerar la impartición de justicia, objetivo en el que, dijo, ya se trabaja mediante la incorporación de personal de apoyo y nuevos secretarios.

Por otra parte, Vázquez Rodríguez informó que la homologación de la Ley del Agua en el Estado de México continúa en análisis, a la espera de una propuesta definitiva por parte del Ejecutivo estatal. Explicó que se trata de una reforma compleja debido a que involucra competencias federales, estatales y municipales, además de los organismos operadores de agua.

Indicó que la nueva legislación deberá establecer reglas claras sobre concesiones, distribución, administración y cobro del servicio, por lo que pidió que el debate se desarrolle con profundidad y considerando la importancia del tema para la población.