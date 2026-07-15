En operativo interinstitucional, se recupera la tranquilidad en la Vía Atlixcáyotl; cero impunidad en Puebla

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En rueda de prensa presidida por la Fiscal General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor Betancourt, con la participación del secretario de Seguridad Pública del Estado (SSP), vicealmirante Francisco Sánchez González; del secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala; y de José Luis Hernández González, fiscal de Investigación Metropolitana, se dio a conocer la detención de Rafael N., identificado como el probable responsable de realizar disparos contra vehículos que circulaban sobre la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas.

En su mensaje, la Fiscal General señaló que la identificación del objetivo fue resultado del trabajo conjunto entre la FGE y el área de inteligencia de la SSP, mediante el análisis de información, actos de investigación y seguimiento a los eventos registrados, lo que permitió reunir datos para avanzar en la individualización del probable responsable.

La aprehensión se logró durante un operativo coordinado por la FGE, con la participación de la SSP y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 25ª Zona Militar, para cumplimentar una orden de aprehensión y ejecutar una orden de cateo autorizadas por la autoridad judicial en el inmueble ubicado entre calle Santa Fe y calle San José, número 86, fraccionamiento Santa Fe, San Andrés Cholula.

Durante la intervención, Rafael N. realizó detonaciones de arma de fuego contra el personal que participaba en el operativo, poniendo en riesgo la integridad de los servidores públicos. Ante la agresión, las fuerzas intervinientes actuaron conforme a los protocolos institucionales y al marco jurídico aplicable, logrando controlar la situación, asegurar el inmueble y cumplimentar los mandamientos judiciales.

Durante este primer cateo fueron aseguradas un arma corta semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos útiles y un vehículo GMC Denali, color blanco, sin placas de circulación.

De manera paralela, la FGE ejecutó una segunda orden de cateo en la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla, como parte de la investigación por homicidio calificado en grado de tentativa. La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y localización de vehículos, armas de fuego, elementos balísticos, equipos de cómputo y teléfonos celulares relacionados con los hechos investigados.

En el segundo cateo, fueron asegurados un teléfono celular Apple, dos armas de fuego calibre .22 milímetros, 536 cartuchos útiles calibre .22, 23 cartuchos útiles calibre 9 milímetros, tres equipos de cómputo, una tableta, 15 unidades de almacenamiento y 729 mil 944 pesos en efectivo. También fue asegurado el área del inmueble donde fueron localizados dichos indicios.

En su intervención, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que el trabajo de gabinete, las labores de investigación e inteligencia, así como la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno, permitieron obtener información clave para identificar al probable responsable y establecer el vehículo en el que se desplazaba.

Destacó que, como parte de la estrategia de investigación, se realizaron análisis de patrones de conducta, horarios de movilidad, rutas de desplazamiento y registros obtenidos mediante el sistema de videovigilancia, además de un seguimiento puntual a cada uno de los eventos registrados, lo que fortaleció las líneas de investigación y la planeación del operativo.

En su exposición, José Luis Hernández González, titular da la Fiscalía de Investigación Metropolitana, destacó que la investigación inició a partir de diversas denuncias de personas que reportaron impactos producidos por proyectiles de arma de fuego mientras circulaban por la Vía Atlixcáyotl y zonas aledañas. En una primera etapa, cada hecho fue investigado de manera individual, sin partir de una conclusión previa ni asumir de forma anticipada que existiera relación entre los eventos.

Conforme avanzaron las diligencias, la FGE identificó coincidencias relevantes en cuanto a lugar de ocurrencia, horarios, forma de ejecución y características generales de los hechos, lo que permitió construir una hipótesis sustentada en evidencia.

Como parte de la investigación científica, se realizaron inspecciones ministeriales, criminalística de campo, procesamiento de vehículos afectados, dictámenes de trayectoria balística, análisis topográficos, fijaciones fotográficas, avalúos de daños y reconstrucciones espaciales de los impactos.

Estos actos permitieron construir un polígono de incidencia criminal e identificar coincidencias reiteradas respecto del modo de operar. El trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Agencia Estatal de Investigación, servicios periciales, áreas de análisis criminal e inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue determinante para avanzar en la individualización del probable responsable.

Entre los actos de investigación realizados se encuentran análisis videográficos especializados, vigilancia fija y móvil, identificación de un vehículo con características recurrentes, reconocimiento de rasgos físicos coincidentes, consultas a bases institucionales, análisis registrales, así como la integración y comparación de diversas carpetas de investigación.

Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó ante el Poder Judicial la orden de aprehensión y las órdenes de cateo correspondientes, mismas que fueron autorizadas después de la valoración judicial.

La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, concluyó que este caso refleja un modelo de investigación sustentado en el trabajo interdisciplinario, la legalidad, la objetividad y el rigor técnico. Corresponderá ahora a la autoridad jurisdiccional determinar, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la responsabilidad penal que en su caso proceda.

En trabajo conjunto, la FGE y el Gobierno del Estado de Puebla recuperan la tranquilidad de las y los poblanos con labores de inteligencia y estrategia, mientras refrendan su compromiso de mantener cero impunidad.