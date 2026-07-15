La Feria de Atlixco ya está aquí; conoce los puntos de venta de los boletos

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Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, informó cuáles son los puntos de venta de boletos para la Feria de Atlixco 2026, que se realizará del 18 al 26 de julio en el Centro de Convenciones.

Los boletos de zona general pueden adquirirse de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en Plaza Moraleda, Plaza Atlixco, Palacio Municipal, CRI, Vialidad, Rastro, Alberca Municipal y Mercado Ignacio Zaragoza. Mientras que en el Centro de Convenciones estarán disponibles todos los días, de 9:00 a 21:00 horas,

Para zona preferente o terraza, la venta será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en Plaza Atlixco, y de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas, en el Centro de Convenciones, incluso el mismo día de cada evento.

Ariadna Ayala explicó que cada persona podrá adquirir un máximo de dos boletos para zona preferente o terraza y hasta cuatro para zona general. Asimismo, se aclaró que no habrá preventa; la venta de boletos se realizará únicamente el día de la presentación de cada artista y de manera personal, con el fin de brindar una distribución más equitativa entre los asistentes.