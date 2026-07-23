Aseguran 62 piezas de madera taladas ilegalmente 

Erika Méndez
En Puebla, fueron aseguradas 62 piezas de madera productos de tala ilegal, informó la secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Especificó que elementos de la policía estatal forestal llevaron a cabo la acción en Santa María Coyomeapan.
Destacó que el material quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que dará seguimiento a las investigaciones y procedimientos correspondientes.
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