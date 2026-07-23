Gobierno de México descarta contaminación de cyclospora en lechugas de Taylor Farms en México

LA JORNADA

Ciudad de México. Las lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V. están libres del parásito Cyclospora Cayetanensis, causante de diarrea explosiva. Tampoco hay presencia de coliformes fecales, informó el gobierno de México.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato (LESP) y determinó que la empresa trabaja dentro de los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.

Indicó que del 18 al 20 de julio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) llevó a cabo una visita de inspección y verificación sanitaria a la planta, en coordinación con epidemiólogos y expertos en inocuidad alimentaria de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ahí se levantaron diez muestras de lechuga iceberg: 5 completas presentes en el establecimiento y cinco muestras de producto terminado: lechuga picada, lavada y desinfectada; así como cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

La empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena y de la aplicación de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales. Con respecto al sistema de riego, se constató que es por goteo y el agua de la planta proviene de pozos propios certificados.

En la inspección también se observó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad de productos y materias primas que permitió a las autoridades de Estados Unidos identificar el origen del producto y rastrear un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense.

De ese lote se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, de acuerdo con lo informado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) el sábado pasado.

Por su parte, el Senasica entró en contacto con productores de lechuga que suministran producto a la empresa y aunque cuentan con un par de certificados, se les invitó a obtener el de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

En la visita, personal de la Dirección General de Epidemiología no encontró problemas de salud en los trabajadores , ni brotes por enfermedad diarreica que ameriten atención médica.