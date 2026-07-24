Partidos amistosos de México para Fecha FIFA: rivales y cuándo es el debut de Rafael Márquez

AS MÉXICO

Tras la exitosa participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el equipo logró llegar al llamado quinto partido, generando ilusión entre la afición. Sin embargo, su camino terminó antes de lo esperado al no poder superar los Octavos de Final.

El combinado nacional quedó fuera de la competencia tras caer ante Inglaterra, en un partido que marcó el cierre de su participación mundialista. A pesar del resultado, el desempeño general fue considerado positivo.

¿Cuándo es el siguiente partido de la Selección Mexicana?

Después del Mundial, ya quedaron definidos los primeros rivales que enfrentará México durante las Fechas FIFA de septiembre y octubre, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el equipo.

De acuerdo con información de Gibrán Araige para TUDN, México se medirá ante tres selecciones sudamericanas y una norteamericana, siendo estos los primeros compromisos bajo la dirección de Rafael Márquez como seleccionador nacional.

De los cuatro equipos que enfrentará México, dos participaron en la Copa del Mundo y otros dos no lograron clasificar. No obstante, todos representan un alto nivel competitivo, por lo que serán pruebas exigentes para el combinado mexicano.

Calendario de México para lo que resta del 2026

Estos son los encuentros confirmados para las próximas Fechas FIFA:

México vs Colombia, 26 de septiembre en Baltimore

México vs Perú, 29 de septiembre en la Red Bull Arena, NY

México vs Estados Unidos, 3 de octubre en Phoenix

México vs Chile, 6 de octubre en el Rose Bowl, Pasadena

Las Fechas FIFA se disputarán entre las jornadas 10 y 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. En ese periodo destacan partidos atractivos como el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, así como el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul.