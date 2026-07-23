Del GPS al IoT: cómo cambió el trabajo del camionero en los últimos 20 años

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Hace veinte años, un camionero se guiaba principalmente por su experiencia, mapas impresos, llamadas telefónicas y reportes manuales. La realidad hoy es completamente distinta. La llegada de tecnologías como el GPS, el seguimiento en tiempo real, los sensores inteligentes y el Internet de las Cosas (IoT) ha cambiado por completo la forma de operar del transporte de carga.

En el contexto del Día del Camionero, que se celebra 26 de julio, los expertos coinciden en que la digitalización ha contribuido a mejorar la seguridad, optimizar las operaciones de las flotas y proporcionar nuevas herramientas que facilitan el trabajo de quienes transitan diariamente por las carreteras.

Las empresas hoy pueden saber dónde está cada vehículo en tiempo real, estar comunicándose permanentemente con los conductores, recibir alertas de riesgo y reaccionar de inmediato ante cualquier imprevisto. A esto se unen tecnologías como la identificación electrónica del conductor, sensores que vigilan variables críticas del vehículo y sistemas de mantenimiento predictivo que pueden advertir sobre posibles fallos antes de que conlleven una parada o un accidente.

Es una transformación radical. El GPS fue sólo el punto de partida porque hoy hablamos de ecosistemas completamente conectados, donde el vehículo, el conductor y el centro de operaciones, intercambian información en tiempo real para tomar mejores decisiones y prevenir incidentes”, explica Rodrigo Serrano, Vicepresidente de Innovación y Desarrollo de Wisetrack Corp.

La disponibilidad de información online, permite optimizar la planificación de rutas, reducir tiempos de inactividad, disminuir el consumo de combustible y fortalecer la seguridad operacional. Al mismo tiempo, la tecnología ayuda a que los conductores se enfrenten a su jornada con mayor respaldo, a través de sistemas que entregan apoyo permanente durante cada trayecto.

Esta evolución ya es parte del camino que Wisetrack viene impulsando desde hace años a través de soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT), que permiten conectar vehículos, sensores, cámaras y plataformas de gestión para generar información continua sobre el estado de la flota, la conducción, la carga y las condiciones del viaje. Esta inteligencia operacional permite anticipar riesgos, detectar desviaciones, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia, seguridad y productividad de toda la operación logística.

El futuro del transporte ya no está en saber dónde está un camión. El valor real está en transformar los datos en información útil para anticipar riesgos, optimizar los procesos y entregar mejores condiciones de trabajo a los conductores. “La tecnología continuará siendo un aliado primordial para hacer frente a los retos de una industria cada vez más exigente”, finaliza Serrano.

En un escenario donde la eficiencia, la seguridad y la continuidad operacional son más importantes, la evolución tecnológica ha hecho del transporte de carga una industria más conectada e inteligente, preparada para responder a los retos del presente y del futuro.