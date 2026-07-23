Supervisan avances en el atrio de Santo Ángel de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 22 de julio de 2026.— El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, acompañado del párroco de Amozoc, Pbro. Felipe Torres García, realizó un recorrido de supervisión para constatar los avances de los trabajos que se llevan a cabo en el atrio de Santo Ángel, como parte de las acciones encaminadas a mejorar y dignificar este importante espacio para la comunidad.

Durante el recorrido, el alcalde y el párroco supervisaron las diferentes áreas intervenidas y verificaron el desarrollo de los trabajos, entre los que se encuentran la rehabilitación de sanitarios, el mejoramiento de la explanada, trabajos de pintura, así como la construcción de un salón de usos múltiples y un módulo de capilla.

Severiano de la Rosa Romero destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración de trabajar de manera coordinada con la comunidad para conservar y mejorar espacios que representan parte importante de la historia, las tradiciones y la identidad de Amozoc.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal continuará dando seguimiento puntual a los trabajos hasta su conclusión, procurando que cada una de las acciones realizadas contribuya a contar con instalaciones dignas, funcionales y adecuadas para las familias que acuden a este lugar.

Por su parte, el Pbro. Felipe Torres García reconoció la disposición del Gobierno Municipal para sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta en acciones que permitan mejorar las condiciones del atrio de Santo Ángel.