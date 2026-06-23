Video: Regidor del ayuntamiento de Puebla prefiere ver el mundial en lugar de ir a sesión de Cabildo

Juan Manuel Durán gritó “gol” e interrumpió sesión de la comisión de la Juventud y el Deporte

María Tenahua

Para algunos regidores del ayuntamiento de Puebla, es más importante el Mundial 2026; por ello, prefieren estar atentos a los partidos de futbol que asistir a las comisiones, como fue el caso de Manuel Durán, quien estuvo de manera virtual en la de Juventud y Deporte, aunque sin darse cuenta de que dejó abierto el micrófono y se escuchó como gritó gol.

Mientras, un empleado del gobierno de la ciudad rendía informe de actividades, el regidor del PSI interrumpió la sesión cuando grito gol.

Pero no terminó ahí todo, sino que siguió con el micrófono abierto, al escucharse “no mames”, cuando sus compañeros de cabildo en la Sala de Regidores le señalaron: “Perdón, compañero”; sin embargo, el regidor no se dio cuenta que todo se escuchó y se vio en la transmisión de la comisión.