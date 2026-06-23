Acusan al Infonavit de fraude

María Tenahua

Por supuesto fraude denunciaron al Infonavit, que busca un cobro doble de vivienda propiedad de la señora María Inés Margarita Juárez.

En este sentido, su representante legal informó que el esposo de María Inés, de nombre Miguel Ángel, adquirió una propiedad pagando de manera puntual su mensualidad a la dependencia federal.

Incluso, dijo, años después, fallece Miguel Ángel; por ello, se dio aviso al Infonavit y en enero de este año se liquidó la cuenta y ya aparece en ceros; sin embargo, en marzo, le entregaron una notificación a María Inés, quien no la recibió, pero el 1 de junio le informaron que ya existe un juicio por no cumplir con la supuesta hipoteca.

Esto quiere decir que la dependencia y una empresa inmobiliaria de nombre Zendere pretenden cobrar el monto total de la vivienda, cuando ya fue liquidada.